Bağcılar'da Bir Binanın Elektrik Panosu Patladı: 15'i Çocuk 21 Kişi Zehirlendi
1 saat önce
Bağcılar'da bir binanın elektrik panosu patladı: 15'i çocuk 21 kişi zehirlendiİSTANBUL - Bağcılar'da bilinmeyen bir nedenle bir binanın elektrik panosu patladı.
Bağcılar
'da bir binanın elektrik panosu patladı: 15'i çocuk 21 kişi zehirlendi
İSTANBUL - Bağcılar'da bilinmeyen bir nedenle bir binanın elektrik panosu patladı. Patlama sonucu binada yaşayan 15'i çocuk 22 kişi dumandan zehirlendi.
Olay, Fatih Mahallesi Orhangazi
Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binada meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın girişindeki elektrik panosu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından kısa sürede tüm binayı dumanlar sardı. Mahallede bulunan vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bina sakinleri tahliye edilirken 15'i çocuk 22 kişi dumandan zehirlendi.
Mahalle sakinleri, caddenin siyah dumanlarla kaplanması sonucu kapı zillerine bastıklarını ve ardından polisleri çağırdıklarını belirtti.
Dumandan zehirlenen çocuklar ve bina sakinleri, çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:08 Kaynak: İHA
Bağcılar'da Bir Binanın Elektrik Panosu Patladı, 21 Kişi Hastanelik Oldu
Bağcılar'da Elektrik Panosu Patladı - İstanbul
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