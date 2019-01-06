Bağcılar'da Bir Dükkanın Demir Korkulukları Çalan Kızlar Kamerada

- Bağcılar'da bir dükkanın demir korkulukları çalan kızlar kameradaİSTANBUL - Bağcılar'da iki kağıt toplayıcı kız, bir dükkanın demir korkuluklarını çaldı.

- Bağcılar'da bir dükkanın demir korkulukları çalan kızlar kamerada



İSTANBUL - Bağcılar'da iki kağıt toplayıcı kız, bir dükkanın demir korkuluklarını çaldı. Uzun uğraşlar sonunda korkulukları bulunduğu yerden sökmeyi başaran hırsızlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bu sabah 06.00 sıralarında Bağcılar Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kağıt toplayıcı iki kız sabah saatlerinde bir dükkanın korkuluğunu gözlerine kestirdi. Bir süre dükkanın etrafından dolanan kızlar,kimsenin olmadığını anlayınca demir korkulukları sökmeye başladı. Hırsızlar uzun uğraşlar sonunda söktükleri demir korkuluğu yanlarında bulunan dev çuvalın içine koyarak kaçtılar.

Pes dedirten hırsızlık anı kamerada

Bu kadarında da pes dedirten hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kızın bir dükkanın önüne geldiği görülüyor. Bir süre etrafta dolanan kızlar,sonra dükkanın korkuluğunu sökmeye başlıyor. Uzun uğraşlar sonunda söktüğü korkuluğu çuvala koyan kızların olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

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Bağcılar'da Bir Dükkanın Demir Korkulukları Çalan Kızlar Kamerada

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