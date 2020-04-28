Bağcılar'da bir evde parti düzenleyen 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bağcılar'da bir evde parti düzenleyerek yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlar Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi'ndeki bir evde parti verildiği ve partiye katılan kişilerin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, evde bulunan 2'si kadın 10 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilere, Kovid-19'la mücadele tedbirlerini ihlalden toplam 31 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.