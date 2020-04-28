Bağcılar'da bir evde parti düzenleyen 10 kişi gözaltına alındı (2) - Son Dakika

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlar Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi'ndeki bir evde parti verildiği ve partiye katılan kişilerin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bağcılar 'da bir evde parti düzenleyerek yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

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