Ehliyetsiz sürücü polisleri dövdürmek için adam çağırdı: Bunların kaşıntıları var, gelin

Olay, 18 Haziran saat 10.30 sıralarında Bağcılar ilçesi Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinden cep telefonu çalınması sonucu telefon sahibi durumu fark edip polise şikayette bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Başlatılan incelemeler çerçevesinde detaylı güvenlik kamera görüntüleri izlenmesi sonucunda hırsızlık olayını daha öncede benzer suçlardan kaydı olan E.T. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Temmuz Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Hürriyet, Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Telefon hırsızı kamerada - Son Dakika

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