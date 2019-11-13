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Bağcılar'da bir kadın tartıştığı komşusunu silahla yaraladı
6 saat önce
BAĞCILAR'da bir kadın tartıştığı komşusuna sitenin otoparkında ateş açtı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:44 Kaynak: DHA
BAĞCILAR'da bir kadın tartıştığı komşusuna sitenin otoparkında ateş açtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken kadın olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Olay akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi 1004 sokakta yaşandı. İddiaya göre sitenin eski yöneticisi Şeref A. iki gün önce sitenin otoparkında Hülya T.'nin kocasıyla tartıştı. İkili tartışmalarından iki gün sonra yine otoparkta karşılaşınca tekrar tartışmaya başladı. Sözlü tartışma devam ederken Hülya T. yanındaki silahla Şeref A'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Şeref A. yere yığıldı. Hülya A, ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis olay hakkında soruşturma başlattı.
- İstanbul
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