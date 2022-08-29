Bağcılar'da hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Bağcılar'da hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı

29.08.2022 12:56

Bağcılar'da bir kafede hırsızlık yapan şüpheli şahıs, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Bağcılar'da bir kafede hırsızlık yapan şüpheli şahıs, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan şahsın 81 farklı hırsızlık suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, 27 Ağustos saat 01.30 sıralarında Bağcılar'da faaliyet gösteren bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.K. isimli şüpheli şahıs girdiği kafeden 276 lira çaldı. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde 81 farklı hırsızlık suçundan da kaydı olduğu tespit edilen şüpheli V.K.(17) isimli şahsın kafe içerisinde üst katta saklandığı görülerek şahıs suçüstü yakalandı. Yapılan detaylı araştırma ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda kasada bulunan paraların şüpheli şahıs tarafından çalındığı görüldü. Yapılan üst aramasında şahsın üstünde bulunan 276 lira muhafaza altına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Bağcılar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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