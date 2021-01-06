Bağcılar'da bir kişi silahla öldürüldü - Son Dakika

Bağcılar'da bir kişi, kimliği belirsiz bir şüphelinin silahla açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Göztepe Mahallesi Velioğlu Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Hüseyin D.'ye (26), arkasından gelen bir şüpheli tabancayla ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Hüseyin D., caddedeki bir tekel bayisine sığındı. Burada kendinden geçerek yere yığılan Hüseyin D., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin D. hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.