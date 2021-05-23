Bağcılar'da bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bağcılar'da, Recep Dişkaya'nın (61) öldürüldüğü iki grup arasındaki kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

??????? Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 19 Mayıs'ta 22.30 sıralarında Kirazlı Mahallesi'nde bir kişinin silahla öldürüldüğü, iki kişinin de yaralandığı iki grup arasında meydana gelen kavgayla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Hacı B'nin yanına akrabalarını alarak damadı Yusuf D. ile aralarında bulunan problemleri konuşmak için olay yerine gittiğini belirledi.

İki grup arasında çıkan tartışmada damadın amcası Recep Dişkaya'nın tabancayla vurularak hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Polis, olaya ilişkin 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hacı B., Mahmut B., Mustafa B. tutuklanırken diğer 4 şüpheli serbest bırakıldı.