Bağcılar'da bir kişiye zorla maske takan ve kolonya döken kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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Bağcılar'da bir kişiye zorla maske takan ve kolonya döken kişi adliyeye sevk edildi
7 saat önce
Bağcılar'da, yolda yürüyen bir kişiye zorla maske takıp başına kolonya döktüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli O.K. adliyeye sevk edildi.
Bağcılar'da, yolda yürüyen bir kişiye zorla maske takıp başına kolonya döktüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli O.K. adliyeye sevk edildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli O.K., Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:40 Kaynak: AA
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