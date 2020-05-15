Bağcılar'da bir minibüsten taşıma sınırının üzerinde 26 yolcu çıktı - Son Dakika

Bağcılar'da, yeni tip koronavirüs salgınına aykırı şekilde fazladan yolcu taşıyan minibüsün sürücüsüne para cezası verildi. Ayakta giden yolcular polis tarafından minibüsten indirildi. Minibüste, taşıma sınırının üzerinde 26 yolcu olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre; Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan uygulamalarda, sürücülerin yeni tip Covid-19 salgınına yönelik aldığı tedbirleri denetledi. Sabah saat 09.00 sıralarında Ahmet Yesevi Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamada durdurulan bir minibüste, taşıma sınırının üzerinde 26 yolcu olduğu belirlendi. Çoğu ayakta ve sosyal mesafe kurallarını aşan yolcular minibüsten indirilirken, araç sürücüsü Mustafa K.'ya "Taşıma sınırı üstünde yolcu almak" ve 1593 sayılı hıfzısıhha kanununun 282.maddesine muhalefetten işlem yapılarak iki ayrı maddeden para cezası verildi. Minibüsten indirilen fazla yolcular bölgeye çağrılan başka bir yolcu minibüsüne bindirerek sosyal mesafe kuralları dahilinde gidecekleri yerlere gönderildi.

Polisin bugün kent genelindeki Covid-19 salgınına yönelik diğer ilçelerde gerçekleştirdiği uygulamalar devam etti.

(İHA)