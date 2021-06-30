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Bağcılar'da bir okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bağcılar'da bir okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü

30.06.2021 16:40

Bağcılar'da, bir ilkokulun çatısında çıkan yangın, söndürüldü.

Bağcılar'da, bir ilkokulun çatısında çıkan yangın, söndürüldü.

Güneşli Mahallesi'ndeki Koca Yusuf İlkokulu'nun çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle okulda hasar oluştu.

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Eldivan, olay sırasında okulun boş olduğunu belirterek, "Yangının çatıdaki çalışmadan dolayı çıktığını düşünüyoruz. İtfaiyenin raporundan sonra netlik kazanacak." dedi.

Bağcılar'da bir okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü
Bağcılar'da bir okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü
Bağcılar'da bir okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü
Bağcılar'da bir okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü

Bağcılar, Güneşli, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da bir okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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