BAĞCILAR'DA SOKAK KEDİSİNE TERLİKLE ŞİDDET - Son Dakika
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BAĞCILAR'DA SOKAK KEDİSİNE TERLİKLE ŞİDDET

27.08.2022 09:57

BAĞCILAR'da bir sitede, apartmandan çıkan bir kişi kapı kenarında uyuyan kediye terlikle vurdu.

BAĞCILAR'da bir sitede, apartmandan çıkan bir kişi kapı kenarında uyuyan kediye terlikle vurdu. Kedi aldığı darbenin etkisiyle kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar Hürriyet Mahallesi'nde 22 Ağustos Pazartesi saat 11.30 sıralarında bir sitede yönetici olduğu belirtilen kişi, apartman kapısının kenarında uyuyan kediye terlikle vurdu. Aldığı darbelerle vurulan kedi, korkuyla kaçtı. O sırada apartmandan çıkan bir başka kişi de kediye vuran yöneticiye tepki gösterdi. Kediye terlikli saldırı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


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Kaynak: DHA

Bağcılar, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA SOKAK KEDİSİNE TERLİKLE ŞİDDET - Son Dakika

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