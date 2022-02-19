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Son Dakika | Bağcılar'da bir Suriyelinin öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika | Bağcılar'da bir Suriyelinin öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

19.02.2022 13:42

Son dakika haberlerine göre Bağcılar'da sahte polis kimliğiyle hırsızlık yapmak için girdikleri evde Suriye uyruklu Ahmad Rafik Olabi'yi (69) bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Bağcılar'da sahte polis kimliğiyle hırsızlık yapmak için girdikleri evde Suriye uyruklu Ahmad Rafik Olabi'yi (69) bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 Şubat'ta Olabi'nin evinde kelepçelendikten sonra bıçakla öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve teknik çalışma yapan polis ekipleri, olayı hırsızlık için sahte polis kimliğiyle eve giren Murat T, Ferhat T. ve Abdullah A'nın gerçekleştirdiğini belirledi.

Zanlılar İstanbul ve Van'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden şüphelilerin, hırsızlık için sahte polis kimliğiyle eve girdiklerini, Ahmad Rafik Olabi'yi direndiği için kelepçeleyerek bıçakla yaraladıktan sonra bir miktar para alıp kaçtıklarını söylediği öğrenildi.

Öte yandan, olaydan sonra iki şüphelinin ellerinde bir torbayla caddede yürüyerek uzaklaşmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Son Dakika | Bağcılar'da bir Suriyelinin öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
Son Dakika | Bağcılar'da bir Suriyelinin öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
Son Dakika | Bağcılar'da bir Suriyelinin öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

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Son Dakika | Bağcılar'da bir Suriyelinin öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı Son Dakika | Bağcılar'da bir Suriyelinin öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı Bağcılar'da polis süsü vererek girdikleri evin sahibini öldürdüler Bağcılar'da polis süsü vererek girdikleri evin sahibini öldürdüler Van'da polis ekipleri 'kedi besleme' etkinliği düzenledi Van'da polis ekipleri "kedi besleme" etkinliği düzenledi

Asayiş Şube Müdürlüğü, Bağcılar, Suriye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bağcılar'da bir Suriyelinin öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Bağcılar'da bir Suriyelinin öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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