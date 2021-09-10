Bağcılar'da bitişik 2 metruk binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika

Bağcılar'da bitişik 2 metruk binanın çatısı alev alev yandı

İSTANBUL - Bağcılar'da bitişik olan iki metruk binanın çatısında yangın çıktı. Alev alev yanan çatılar itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangının atılan havai fişeğin çatıya düşmesiyle çıktığı iddia edildi.

Yangın, bu akşam saat 22.00 sıralarında Bağcılar Kirazlı Mahallesi 1147 sokaktaki metruk binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, bitişik nizamda bulunan 3 katlı iki binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler hızla büyüyerek iki çatının her tarafını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

"Havai fişekten çıktı" iddiası

Yangını gören Mehmet Özel, "6-7 aydır bu karşımızdaki binaları boşaltmışlar. Ne kapı ne pencere bırakmışlar. Her gün tinerciler, sarhoşlar giriyorlar sabahlıyorlar. Polisler onları götürüyorlar sonraki akşam yine geliyorlar. Bu akşam da arka tarafta havai fişek atıyorlardı. Havai fişekler de yamuk gidiyordu düz gitmiyordu. Bir tanesi çatıya düştü. Ondan sonra yangın çıkmaya başladı. Havai fişekten çıktı" şeklinde konuştu.