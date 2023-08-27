İstanbul Bağcılar'da boş arazideki su kuyusunda erkek cesedi bulundu - Son Dakika

İstanbul Bağcılar'da boş arazideki su kuyusunda erkek cesedi bulundu

Son Güncelleme: 27.08.2023 07:48

İstanbul Bağcılar'daki boş arazide bulunan 2 metrelik su kuyusunda erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bağcılar'da boş arsada bulunan su kuyusunda erkek cesedi bulundu. Olay, uzun süredir boş araziden gelen kokudan şüphelenen mahalle sakinlerinin, kokunun geldiği yerdeki kuyuyu kontrol etmeleri üzerine ortaya çıktı.

İstanbul'da boş arazideki 2 metrelik su kuyusunda erkek cesedi bulundu

KOKU GÜNLERDİR DEVAM EDİYORDU

Olay, saat 01.00 sıralarında Fatih Mahallesi 1745 Sokak'ta bulunan 4 ay önce yıkılmış bir binanın arsasında meydana geldi. Günlerdir mahalleyi saran koku yüzünden rahatsız olan mahalledeki gençler, kokunun geldiği yönde belirledikleri 2 metrelik kuyuyu kontrol etti. Kuyuda cesedi fark eden mahalle sakinleri durumu polise haber verdi.

İstanbul'da boş arazideki 2 metrelik su kuyusunda erkek cesedi bulundu

CESET ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, kuyuda çalışma yaptı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede erkeğe ait olduğu ve çürüdüğü tespit edilen ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul'da boş arazideki 2 metrelik su kuyusunda erkek cesedi bulundu
Kaynak: DHA

3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Bağcılar'da boş arazideki su kuyusunda erkek cesedi bulundu - Son Dakika


Son Dakika
10:08 MİT'ten nokta atışı! Terör örgütünün kurye sorumlusu Kadri Encu etkisiz hale getirildi
09:51 Pempe kurdeleli transparan tulumla sahneye çıkan Gülşen'den ''Al bu kirazdan'' notu
09:44 Ticaret Bakanlığı: Gramaj, adet ve ambalaj değişiklikleriyle fiyat artışı yapan firmalara para cezası uygulanacak
09:26 Akşener'in kurmayları: AK Parti ile işbirliği asla mümkün olamaz, biz başka partilerin yan kuruluşu değiliz
09:22 İnşaattan kafasına demir düşen 17 yaşındaki genç, ilk iş gününde hayatını kaybetti
08:59 Ek MTV ve yapılandırma için son ödeme tarihi 31 Ağustos
08:53 Şimşek öğrencilere vergisiz telefon projesiyle ilgili konuştu: 15 model üzerinde çalışıyoruz
08:46 Güldür Güldür Show'un Mesut'u Uğur Bilgin, İrem Uslu ile evlendi
08:42 İstanbul'da Zafer Bayramı provaları nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapalı olacak
04:50 İstanbul Bağcılar'da boş arazideki su kuyusunda erkek cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2023 10:17:19. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Bağcılar'da boş arazideki su kuyusunda erkek cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement