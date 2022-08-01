Bağcılar'da tekstil atölyesinin buhar kazanı patladı - Son Dakika
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Bağcılar'da tekstil atölyesinin buhar kazanı patladı

01.08.2022 11:41

Bağcılar'da bulunan bir tekstil atölyesinin buhar kazanı patladı.

Bağcılar'da bulunan bir tekstil atölyesinin buhar kazanı patladı. İçeride bulunan 3 kişi yaralanırken, atölyenin duvarının kısmen yıkıldığı anlar ve sokaktan geçen vatandaşların kaçma anı kameraya yansıdı.

Olay, Bağcılar Güneşli Mahallesi 1431 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tekstil atölyesine ait buhar kazanı büyük gürültüyle patladı. İçeride bulunan 3 işçi, patlama sırasında yaralandı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tedbir amaçlı binayı boşaltarak güvenlik önlemi aldı. Patlamanın etkisiyle atölyenin duvarı kısmen yıkılırken, pencerenin camları ise sokağa düştü. O esnada sokaktan geçen vatandaşlar büyük panik yaşadı. Atölyenin duvarının yıkılma anı ve vatandaşların kaçması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan atölyede ise büyük çaplı hasar meydana geldi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Bağcılar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da tekstil atölyesinin buhar kazanı patladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da tekstil atölyesinin buhar kazanı patladı - Son Dakika
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