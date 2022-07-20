BAĞCILAR'DA BULUNAN CESET KAYIP PINAR'A AİT ÇIKTI - Son Dakika
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BAĞCILAR'DA BULUNAN CESET KAYIP PINAR'A AİT ÇIKTI

20.07.2022 14:16

Ailesi 2 gündür arıyorduOğuzhan UYSAL-Serdar ALTINTEPE- Derya EVREN İSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR'da ağaçlık alanda bulunan cesedin kayıp olarak aranan Pınar Damar'a (32) ait olduğu ortaya çıktı.

Ailesi 2 gündür arıyordu

Oğuzhan UYSAL-Serdar ALTINTEPE- Derya EVREN İSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR'da ağaçlık alanda bulunan cesedin kayıp olarak aranan Pınar Damar'a (32) ait olduğu ortaya çıktı.

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde dün akşam saat 19.00 sıralarında, ağaçlık alanda hareketsiz yatan kadın olduğunu fark edenler polise haber verdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin bulunması için adli tıp kurumuna kaldırılırken polis ise konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda cesedin, ailesinin 2 gündür haber alamadığı için kayıp ihbarında bulunduğu Pınar Damar'a ait olduğu öğrenildi. Yakınları Pınar Damar'ın cenazesini almak üzere Adli Tıp Kurumu'na geldi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA BULUNAN CESET KAYIP PINAR'A AİT ÇIKTI - Son Dakika

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