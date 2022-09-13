BAĞCILAR'DA ÇAKARLI ARAÇLA MAKAS ATAN SÜRÜCÜ YAKALANDI - Son Dakika
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BAĞCILAR'DA ÇAKARLI ARAÇLA MAKAS ATAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

13.09.2022 10:29
BAĞCILAR'DA ÇAKARLI ARAÇLA MAKAS ATAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

BAĞCILAR'da bir sürücü, aracına 'çakar' olarak bilinen ışıklı ve sesli uyarı sistemi takarak katıldığı asker eğlencesinde yolda makas atıp, camdan sarktı.

BAĞCILAR'da bir sürücü, aracına 'çakar' olarak bilinen ışıklı ve sesli uyarı sistemi takarak katıldığı asker eğlencesinde yolda makas atıp, camdan sarktı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca trafik ekipleri tarafından kimliği belirlenen sürücü, trafiği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Sürücüye toplam 4 bin 38 TL para cezası uyguladı.

Bağcılar Fevzi Çakmak Caddesi'nde 10 Eylül Cumartesi günü asker eğlencesine katılan Çağrı A. isimli sürücü, 'çakar' olarak bilinen ışıklı ve sesli uyarı sistemi taktığı otomobiliyle yolda makas atıp, camdan sarkarak tehlikeli hareketler yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen Trafik Şube Müdürlüğü ve sivil trafik ekipleri, 34 CGN 896 plakalı otomobilin sürücüsü Çağrı A.'yı gözaltına aldı.

TOPLAM 4 BİN 38 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Polis merkezine götüren Çağrı A. hakkında, aracına ışıklı ve sesli uyarı sistemi taktığı için bin 823 TL, makas atmaktan bin 823 TL, saygısızca araç kullanmaktan 196 lira, trafik güvenliği ve düzenine aykırılıktan 196 lira olmak üzere, toplamda 4 bin 38 lira idari para cezası uygulandı. Otomobil sürücüsüyle ilgili, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Görüntü dökümü ------------------------Sürücünün sosyal medyada paylaşılan görüntüleri -Sürücünün çakarlı otomobille makas atıp camdan sarkması -Polis merkezine götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler


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Kaynak: DHA

Bağcılar, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA ÇAKARLI ARAÇLA MAKAS ATAN SÜRÜCÜ YAKALANDI - Son Dakika

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