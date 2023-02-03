BAĞCILAR'DA ÇALIŞTIĞI ECZANEDEN 150 BİN LİRA ÇALDI GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI - Son Dakika
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BAĞCILAR'DA ÇALIŞTIĞI ECZANEDEN 150 BİN LİRA ÇALDI GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

03.02.2023 11:07

BAĞCILAR'da M.K. isimli bir kişi, çalıştığı eczanenin kasasından 1 yıl içerisinde farklı tarihlerde toplam 150 bin lira çaldı.

BAĞCILAR'da M.K. isimli bir kişi, çalıştığı eczanenin kasasından 1 yıl içerisinde farklı tarihlerde toplam 150 bin lira çaldı. M.K.'nin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da bir eczanenin sahibi yıllık cirosunu kontrol ederken 150 bin lira açığı olduğunu fark etti. Bunun üzerine şüphelendiği çalışanı M.K.'yi işten çıkaran eczacı, güvenlik kameralarını da izlemeye başladı. Görüntülerde M.K.'nin 1 yıl içerisinde, sık sık kasadan para aldığını fark eden eczacı durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eczanenin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, M.K.'nin para çaldığını tespit edince şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan M.K.'nin kasadan para çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına kaydedildi. Görüntülerde M.K.'nin müşterilerin verdiği paraları kasaya koyduğu sırada kasadan da para aldığı anlar yer alıyor.

Kaynak: DHA
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Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA ÇALIŞTIĞI ECZANEDEN 150 BİN LİRA ÇALDI GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA ÇALIŞTIĞI ECZANEDEN 150 BİN LİRA ÇALDI GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI - Son Dakika
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