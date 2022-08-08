İşçiye bardak fırlattığı iddia edilen muhasebeci tutuklandı - Son Dakika
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İşçiye bardak fırlattığı iddia edilen muhasebeci tutuklandı

08.08.2022 13:55
İşçiye bardak fırlattığı iddia edilen muhasebeci tutuklandı

Bağcılar'da, çalıştığı iş yerinde sigortasının yapılmasını isteyen gence bardak fırlattığı iddia edilen muhasebeci Ahmet A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bağcılar'da, çalıştığı iş yerinde sigortasının yapılmasını isteyen gence bardak fırlattığı iddia edilen muhasebeci Ahmet A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan muhasebeci ortaya çıkan ifadesinde "Kasti yapılmış bir eylemim olmamıştır" dedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bağcılar Güneşli'de yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, tekstil baskısı yapan bir firmada çalışmaya başlayan Selçuk Şimşek, sigortasının yapılmasını istedi. Üç ay boyunca Şimşek, yönetime sigortasının yapılması için talebini iletti. İddiaya göre, Şimşek 3 ay boyunca oyalandı. Sigortasının yapılmadığını fark eden Şimşek, önce işten ayrıldı ardından içerde kalan parasını almak istedi. Ancak Şimşek, ofiste patron ve muhasebecinin saldırısına uğradı. Saldırıda, muhasebecinin Şimşek'in gözüne cam su bardağını fırlattığı ileri sürüldü. Bunun üzerine ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Şimşek, 4 saat ameliyatta kaldı. Ameliyatın ardından gencin gözünde görme kaybı oluşurken, 6 ila 8 ay içinde ancak iyileşebileceği belirtildi. Bunun üzerine genç, suç duyurusunda bulundu.

Olaya ilişkin muhasebeci Ahmet A. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen müşteki şüpheli Ahmet A. muhasebe işi yaptığını söyleyerek "Ben iş yerinde cumartesi günü çalışırken, müşteki direkt muhasebe bölümüne geldi. Burada küfürler ve hakaretlerde bulundu. Önce Fikret Bey'in odasına girdi. Daha sonra benim odama geldi. Küfür ve hakaretlerde bulundu. Elini masaya koydu. Bana doğru gelmeye çalıştığını gördüm. O anda korktum, elinde su bardağı vardı. Su bardağını kendisine doğru fırlattım. Kasti yapılmış bir eylemim olmamıştır. Kendisinin üzerime doğru geldiğini görünce, korkarak kendimi savunma amacıyla hareket ettim. Suç işleme kastım yoktur. Serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.

Mahkeme, mevcut delil durumu ve ayrıntılı Adli Tıp Kurumu raporunun henüz hazırlanmamış olması nedeniyle, Ahmet A.'nın 'kasten yaralama' suçundan tutuklanmasına karar verdi. - İSTANBUL

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Bağcılar'da işçiyi yüzüne bardak fırlatarak yaraladığı iddia edilen muhasebeci tutuklandı Bağcılar'da işçiyi yüzüne bardak fırlatarak yaraladığı iddia edilen muhasebeci tutuklandı
Kaynak: İHA

Bağcılar, Selçuk, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İşçiye bardak fırlattığı iddia edilen muhasebeci tutuklandı - Son Dakika

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