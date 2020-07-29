Bağcılar'da camiler Kurban Bayramı için temizlendi - Son Dakika

Bağcılar Belediyesince Kurban Bayramı'nda vatandaşların ibadetlerini huzur ve güven içinde yerine getirebilmeleri için ilçedeki 100 cami ve mescit temizlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelindeki cami ve mescitlerde bütün önlemler alındı. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik çalışması yapıldı.

10 kişilik ekip, 22 mahalledeki cami ve mescitleri tek tek dolaşıp koronavirüs tedbirlerine uygun olarak temizledi ve dezenfekte etti.

Halıları yıkayarak işe başlayan ekip, sırasıyla mermerleri, kütüphane, ayakkabılık, mihrap, minber ve avizeleri büyük bir titizlikle temizledi.

Doğa dostu ve antimikrobiyal koruyucu özelliği taşıyan ilaçlarla her nokta dezenfekte edildi. Ayrıca haşerelere karşı da ilaçlama yapıldı. Pırıl pırıl hale getirilen camiler her bir tarafına gül suyu sıkılarak bayram için hazırlandı.

İbadethanelerin temizliği konusunda titiz çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ibadet yapılan ortamların temiz ve hijyenik olmasının önemine değinerek, "Periyodik olarak gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmalarına yaklaşan bayram öncesi de hız verdik. Bu bayrama tertemiz camilerde gül kokuları içinde gireceğiz inşallah. Vatandaşlarımız ibadetlerini gönül rahatlığı içinde yapabilecek. Temizliği yaptık, maske ve mesafeye de dikkat edersek bir sorun yaşamadan mutlu bir bayram geçireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.