Son dakika haber | BAĞCILAR'DA ÇATI KATINDA YANGIN - Son Dakika
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Son dakika haber | BAĞCILAR'DA ÇATI KATINDA YANGIN

29.04.2022 14:26

Gelen son dakika haberine göre ?BAĞCILAR'da 3 katlı binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı.

?BAĞCILAR'da 3 katlı binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Alev alev yanan çatıdaki yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın saat 10.30 sıralarında Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi 1419 Sokaktaki 3 katlı binanın çatısında çıktı. Tadilat sırasında çıktığı öğrenilen yangında alevler kısa sürede çatı katını sardı. Yangına ilk müdahaleyi çatı katında bulunanlar yapmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine Bağcılar ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yanan çatı katında büyük çapta hasar meydana geldi.

Son dakika haber | BAĞCILAR'DA ÇATI KATINDA YANGIN
Son dakika haber | BAĞCILAR'DA ÇATI KATINDA YANGIN
Son dakika haber | BAĞCILAR'DA ÇATI KATINDA YANGIN
Son dakika haber | BAĞCILAR'DA ÇATI KATINDA YANGIN

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Son dakika gündem: Bağcılar'da çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü Son dakika gündem: Bağcılar'da çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü Son dakika gündem: Bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü Son dakika gündem: Bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | BAĞCILAR'DA ÇATI KATINDA YANGIN - Son Dakika


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