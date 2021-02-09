BAYRAMPAŞA'DA ÇATININ OTOMOBİLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜĞÜ AN KAMERADA - Son Dakika

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle bir çok yerde evlerin çatısı uçtu. Bayrampaşa'da çatının park halindeki otomobillerin üzerine düştüğü o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da, yaşanan şiddetli fırtına nedeni ile birçok noktada çatılar yollara, araçların üzerine uçtu. Bayrampaşa'da ise şiddetli fırtına nedeniyle kopan çatının otomobillerin üzerine düşme anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, park halindeki otomobillerin üzerine çatının düştüğü, otomobillerinin çatının parçaları altında kaldığı görülüyor. Yaşanan olay sonrası otomobillerde hasar oluştu.

- İstanbul