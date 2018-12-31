Bağcılar'da Çatı Yangını (1)
39 dakika önce
Birkan YILDIZ / İSTANBUL DHABağcılar'da bir binanın çatısında yangın çıktı.
Birkan YILDIZ/ İSTANBUL DHA Bağcılar
'da bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangında alevler yükselirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:34 Kaynak: DHA
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