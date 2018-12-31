Bağcılar'da Çatı Yangını (1)

BAĞCILAR'da bir binanın çatısında yangın çıktı.

BAĞCILAR'da bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangında alevler yükselirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



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