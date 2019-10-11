Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da çatı yangını (1)
Son Dakika Güncel Bağcılar'da çatı yangını (1)

Bağcılar'da çatı yangını (1)

1 saat önce

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHABağcılar'da bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bağcılar'da çatı yangını (1), System.String[]

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Bağcılar'da bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükselmesi üzerine mahallede paniğe yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Yangından görüntüler


Bağcılar, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:49 Kaynak: DHA
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