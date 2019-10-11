Bağcılar'da çatı yangını (1)
1 saat önce
Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHABağcılar'da bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:49 Kaynak: DHA
Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
Bağcılar'da bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükselmesi üzerine mahallede paniğe yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Görüntü dökümü:
-----------
-Yangından görüntüler
Siirt'te Kuran kursu binasında yangın ABD askeri Tel Abyad'da iddiasına Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'dan yanıt: Manipülasyon Rapçi Şanışer'den Barış Pınarı Harekatı için konserini iptal etti Barış Pınarı Harekatı'nda 3. gün! Teröristler böyle yakalandı