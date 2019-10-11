Bağcılar'da çatı yangını (1)

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Bağcılar'da bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükselmesi üzerine mahallede paniğe yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Görüntü dökümü:

-----------

-Yangından görüntüler