Bağcılar'da çatı yangını (1)
35 dakika önce
BAĞCILAR'da bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:16 Kaynak: DHA
BAĞCILAR'da bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükselmesi üzerine mahallede paniğe yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
- İstanbul
Siirt'te Kuran kursu binasında yangın Rapçi Şanışer'den Barış Pınarı Harekatı için konserini iptal etti Barış Pınarı Harekatı'nda 3. gün! Teröristler böyle yakalandı Şehit olan küçük Elif'in cenazesine kardeşinin bakışları damga vurdu