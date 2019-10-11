Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da çatı yangını (1)
Son Dakika Güncel Bağcılar'da çatı yangını (1)

Bağcılar'da çatı yangını (1)

35 dakika önce

BAĞCILAR'da bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bağcılar'da çatı yangını (1), System.String[]

BAĞCILAR'da bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükselmesi üzerine mahallede paniğe yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

- İstanbul

İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:16 Kaynak: DHA
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