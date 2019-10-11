Bağcılar'da çatı yangını

Bağcılar'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yavuz Selim Mahallesi 1004. Sokak'ta 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.