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Bağcılar'da çatı yangını

51 dakika önce

Bağcılar'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bağcılar'da çatı yangını, System.String[]

Bağcılar'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yavuz Selim Mahallesi 1004. Sokak'ta 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yavuz Selim Mahallesi, Bağcılar, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:02 Kaynak: AA
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