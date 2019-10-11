Bağcılar'da çatı yangını
52 dakika önce
Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHABağcılar'da bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:15 Kaynak: DHA
Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHA
Bağcılar'da bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükselmesi üzerine mahallede paniğe yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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