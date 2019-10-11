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Bağcılar'da çatı yangını

52 dakika önce

Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHABağcılar'da bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHA

Bağcılar'da bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükselmesi üzerine mahallede paniğe yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bağcılar'da çatı yangını

Bağcılar, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:15 Kaynak: DHA
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