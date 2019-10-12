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Bağcılar'da çatı yangını

23 dakika önce

Bağcılar'da bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bağcılar'da çatı yangını, System.String[]

Bağcılar'da bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede yayılan alevler, dairenin tamamını sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Bu arada, alt katta bulunanlar tedbir amacıyla binadan dışarıya çıktı.

Ekiplerin müdahalesiyle tamamen söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, dairede hasar oluştu.

Bağcılar, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:14 Kaynak: AA
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