Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da çatı yangını; mahalleli sokağa döküldü
Son Dakika Güncel Bağcılar'da çatı yangını; mahalleli sokağa döküldü

Bağcılar'da çatı yangını; mahalleli sokağa döküldü

1 saat önce

Hüseyin COŞKUN / Bağcılar'da 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bağcılar'da çatı yangını; mahalleli sokağa döküldü, System.String[]

Hüseyin COŞKUN/

Bağcılar'da 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın sırasında mahalle sakinleri paniğe kapılarak sokağa döküldü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Yunus Emre Mahallesi, 1094 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binada saat 17.30 sıralarında çıktı. Çatı katında başlayan yangın kısa sürede çatının tamamını sardı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Bağcılar ve Kocasinan itfaiyesine bağlı ekipler, alevlere merdiven aracı yardımıyla müdahale etti. Yaklaşık 45 dakika süren müdahaleyle yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle paniğe kapılan mahalle sakinlerinin evlerinden çıkarak sokakta itfaiyenin çalışmalarını izlediği görüldü.

Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Vatandaş cep telefonu kamerası

-Olay yeri

-Ekiplerin müdahalesi

-Sokağa dökülen vatandaşlar

Genel ve detaylar


Bağcılar, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:48 Kaynak: DHA
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