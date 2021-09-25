Üye Girişi
Bağcılar'da çay verdiği müşteri telefon ve kredi kartlarını çaldı - Son Dakika

Bağcılar'da çay verdiği müşteri telefon ve kredi kartlarını çaldı

25.09.2021 10:16
Bağcılar'da çay verdiği müşteri telefon ve kredi kartlarını çaldı, System.String[]

Bağcılar'da bir şüpheli, kendisine çay ikram eden börekçide çalışan kadının rafta duran telefon ve kılıfındaki kredi kartları ile bir miktar parayı çalarak kaçtı.

Bağcılar'da bir şüpheli, kendisine çay ikram eden börekçide çalışan kadının rafta duran telefon ve kılıfındaki kredi kartları ile bir miktar parayı çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 22 Eylül Çarşamba günü, Güneşli Mahallesi'ndeki bir börekçide meydana geldi. Müşteri gibi börekçiye giren bir kişiyi karşılayan çalışanlardan Fatma Konakçıoğlu sipariş almak istedi. Arkadaşlarını beklediğini söyleyerek sipariş vermeyen kişiye Konakçıoğlu çay ikram ederek çalışmaya devam etti. Fatma Konakçıoğlu'nun çay ocağından ayrılmasını fırsat bilen şüpheli, rafta duran telefon, kılıfındaki kredi kartları, kimliği ve bir miktar parayı alıp dükkanın dışına çıktı. Burada ikram edilen çayı içip bitiren şüpheli, koşarak olay yerinden uzaklaştı. Telefonun yerinde olmadığını fark eden Konakçıoğlu, güvenlik kamera görüntülerini kontrol ederek, çay ikram ettiği kişinin hırsızlığı yaptığını öğrendi.

"BENİ 10 BİN LİRA MASRAFA SOKTU"

Telefonuyla beraber tüm anılarının çalındığını belirten Fatma Konakçıoğlu, "Müşteri gibi gelen 50-55 yaşlarında kişiye 'hoş geldin ne alırsın' diye sordum. 'Arkadaşları bekliyorum' dedi bana. Çay ikram ettim, ondan sonra buradan telefonumu, kredi kartımı, kimliğimi ve nakit paramı alıp gidiyor. Kredi kartından 700 lira alışveriş yapmış. Diğer kartlarla da alışveriş yapmaya çalışmış ama yapamamış. Hepsini bloke ettirdim. 50-55 yaşlarındaki insanın bana bunu yapması çok ayıp. Ben ona çay ikram ettim misafirimiz diye ama o benim telefonumu çalmaya gelmiş. Beni 10 bin lira masrafa soktu ama telefonumun içindeki çocuklarımın bütün anılarını çaldı" dedi. Fatma Konakçıoğlu hırsızlık olayı için şikayetçi oldu. Polis ekipleri, güvenlik kamerasında eşkali belli olan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADAHırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin elinde boş çay bardağını çalışana vererek yeniden çay doldurtması, çalışanın ayrılmasıyla telefonu çalarak dışarı çıkması ve çayını bitirdikten sonra hızla olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.


- İstanbul
Bağcılar'da çay verdiği müşteri telefon ve kredi kartlarını çaldı
Bağcılar'da çay verdiği müşteri telefon ve kredi kartlarını çaldı
Bağcılar'da çay verdiği müşteri telefon ve kredi kartlarını çaldı
Bağcılar'da çay verdiği müşteri telefon ve kredi kartlarını çaldı
Bağcılar'da çay verdiği müşteri telefon ve kredi kartlarını çaldı

Cep Telefonu, Bağcılar, Kredi, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da çay verdiği müşteri telefon ve kredi kartlarını çaldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sokak ortasında iki erkek çocuğunu taciz eden adam kendini böyle savundu: Onlara lahmacun verdim 10:13 Sokak ortasında iki erkek çocuğunu taciz eden adam kendini böyle savundu: Onlara lahmacun verdim Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu 10:10 Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu Ruhsatsız 09:54 Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor 09:00 Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Son Dakika! İstanbul Yeniköy'de Türk ve Rus bandralı iki kuru yük gemisi çarpıştı 08:45 Son Dakika! İstanbul Yeniköy'de Türk ve Rus bandralı iki kuru yük gemisi çarpıştı Altay mağlubiyeti sonrası Beşiktaş taraftarı çok öfkeli! 4 futbolcuyu takımda istemiyorlar 23:38 Altay mağlubiyeti sonrası Beşiktaş taraftarı çok öfkeli! 4 futbolcuyu takımda istemiyorlar
Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti 21:30 Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı 19:40 Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı

Son Dakika Haberleri
10:14 Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları dehşete düşürdü: Ailem, inşaat malzemesi ve balık karşılığında beni sattı
10:12 Sokak ortasında iki erkek çocuğunu taciz eden adam kendini böyle savundu: Onlara lahmacun verdim
10:11 Oğluna işitme cihazı almak isteyen çaresiz baba, sosyal medya dolandırıcılarına yem oldu: Çaresisiz
10:09 Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu
10:08 Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti
09:06 ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi
08:48 16 yıllık görevini bırakmaya çok az kaldı! Merkel'in veda turuna yaşadığı zor anlar damga vurdu
08:46 Bir süredir ekranlardan uzak olan Saba Tümer, Flash TV ile el sıkıştı
08:45 Son Dakika! İstanbul Yeniköy'de Türk ve Rus bandralı iki kuru yük gemisi çarpıştı
08:44 Kız çocuklarına cinsel içerikli mesajlar gönderen avukattan olay olan savunma: Rızaları vardı ve hoşnutlardı
Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları dehşete düşürdü: Ailem, inşaat malzemesi ve balık karşılığında beni sattı Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları dehşete düşürdü: Ailem, inşaat malzemesi ve balık karşılığında beni sattı         
10:14
Oğluna işitme cihazı almak isteyen çaresiz baba, sosyal medya dolandırıcılarına yem oldu: Çaresisiz Oğluna işitme cihazı almak isteyen çaresiz baba, sosyal medya dolandırıcılarına yem oldu: Çaresisiz         
10:11
Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti         
10:09
ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi         
09:07
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması! Yeşil ışık yaktı Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması! Yeşil ışık yaktı         
08:54
Arka Sokaklar dizisindeki aşı sahnesi tepki çekti, kısa sürede binlerce tweet atıldı Arka Sokaklar dizisindeki aşı sahnesi tepki çekti, kısa sürede binlerce tweet atıldı         
00:43
Akşener partisinin anketlerdeki oy oranını verdi: 9 anketin ortalamasına göre yüzde 16 görünüyoruz Akşener partisinin anketlerdeki oy oranını verdi: 9 anketin ortalamasına göre yüzde 16 görünüyoruz         
22:40
Mide ameliyatından sonra zayıflayan Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u çok değişti Mide ameliyatından sonra zayıflayan Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u çok değişti         
20:48
Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler         
18:54
Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı         
18:20
Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı         
18:04
15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı 15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı         
17:13
Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor         
15:56
Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü         
15:39
Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu         
14:42
İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı         
13:26
İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı         
11:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2021 10:25:56. #1.13#
SON DAKİKA: Bağcılar'da çay verdiği müşteri telefon ve kredi kartlarını çaldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement