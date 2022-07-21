Bağcılar'da cesedi bulunmuştu! Kuzeninin kocası tarafından katledilen Pınar Damar'ın tabutunun üzerine gelinlik konuldu - Son Dakika
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Bağcılar'da cesedi bulunmuştu! Kuzeninin kocası tarafından katledilen Pınar Damar'ın tabutunun üzerine gelinlik konuldu

21.07.2022 15:24

Önceki gün akşam İstanbul'un Bağcılar ilçesinde cesedi bulunan ve kuzeninin kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan Pınar Damar, Başakşehir'de düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törende Pınar'ın tabutunun üstüne gelinlik konulması görenleri hüzne boğdu.

Mahmutbey Mahallesi'nde salı günü akşam saat 19.00 sıralarında ağaçlık alanda bulunan Pınar Damar'ın kuzeninin kocası Metin A. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. 32 yaşındaki Pınar Damar'ın cenazesi Küçükçekmece Gasilhanesi'nden ailesi tarafından teslim alındı.

KARDEŞİ TABUTA SARILDI

Damar'ın cenazesi İkitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan Ulu Cami'ye getirildi. Babası Mustafa Damar, taziyeleri kabul etti. Cenazeye ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Kardeşi Bahar Damar, cenaze töreninde ablasının tabutuna sarıldı, ayakta durmakta güçlük çekti. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kayabaşı Mezarlığı'na toprağa verildi.

"KADINLAR İÇİN KANUN ÇIKARSINLAR"

Baba Mustafa Damar, "60 yaşındayım böyle bir şey görmedik. Hayatımızda görmedik. 5 dakika içerisinde bir kanun çıkıyor, bir gece de kadınlar için kanun çıkarsınlar. Katiller arka kapıdan girip ön kapıdan çıkıyor" dedi.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YER"

Pınar Damar'ın kuzeni Nebahat Küçükbilal ise, "Gelsinler de görsünler bir ailenin nasıl dağıldığını. Gencecik bir kızın nasıl hayallerinin yıkıldığını görsünler. Sözün bittiği yer. Kimse ölümü hak etmiyor" diye konuştu.

Cenaze töreninden kareler;

PINAR DAMAR GELİNLİKLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
PINAR DAMAR GELİNLİKLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
PINAR DAMAR GELİNLİKLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
PINAR DAMAR GELİNLİKLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
PINAR DAMAR GELİNLİKLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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TÜGVA 'Yaz Okulu Buluşması' Ayasofya-i Kebir Camisi'nde yapıldı TÜGVA 'Yaz Okulu Buluşması' Ayasofya-i Kebir Camisi'nde yapıldı PINAR DAMAR GELİNLİKLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI PINAR DAMAR GELİNLİKLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Kaynak: DHA

Mahmutbey, Cami, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da cesedi bulunmuştu! Kuzeninin kocası tarafından katledilen Pınar Damar'ın tabutunun üzerine gelinlik konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da cesedi bulunmuştu! Kuzeninin kocası tarafından katledilen Pınar Damar'ın tabutunun üzerine gelinlik konuldu - Son Dakika
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