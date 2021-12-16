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Bağcılar'da çevre eğitimi alan öğrenciler "çevre başkanı" oldu - Son Dakika

Bağcılar'da çevre eğitimi alan öğrenciler "çevre başkanı" oldu

16.12.2021 12:44
Bağcılar'da çevre eğitimi alan öğrenciler "çevre başkanı" oldu

Bağcılar Belediyesi Çevre Kulübü tarafından eğitim verilen öğrencilere, "çevre başkanlığı" görevi verildi.

Bağcılar Belediyesi Çevre Kulübü tarafından eğitim verilen öğrencilere, "çevre başkanlığı" görevi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre bilinci kazandırmak amacıyla her yıl düzenli olarak ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim seminerleri düzenleyen Bağcılar Belediyesi Çevre Kulübü, yeni bir projeye imza attı.

Bu kapsamda "çevre" başlığı altında eğitim verilen ilkokul öğrencilerine "çevre başkanlığı" görevi verildi. Uygulama ilk olarak Üsküp İlkokulu, İÇDAŞ İlkokulu ve 15 Temmuz İlkokulu'nda hayata geçirildi.

Okulları ziyaret eden Bağcılar Belediyesi Çevre Kulübü Koordinatörü Faik Işım, çevre başkanı öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Sizler artık Çevre Başkanısınız. Parklarda, sokakta ve etrafınızda çevreye zarar verenleri uyaracaksınız. Parklarımızı temiz tutacağız, çiçekleri koruyacağız. Bu işleri siz takip edeceksiniz. Amacımız gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek." ifadelerini kullandı.

Çocuklara, "Ekosistem", "Geri Dönüşüm", "Çevre Temizliği", "Küresel Isınma" ve "Yenilenebilir Enerji" adlı 5 kitapçık dağıtıldı. Resimli ve rengarenk kitapçıklarda çevreyle ilgili konular eğlenceli şekilde anlatılıyor.

Çevre başkanlığı eğitimleri, ilçedeki diğer okullarda da devam edecek.

Bağcılar Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da çevre eğitimi alan öğrenciler 'çevre başkanı' oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar'da çevre eğitimi alan öğrenciler "çevre başkanı" oldu - Son Dakika
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