BAĞCILAR'DA ÇİĞKÖFTECİDEN SADAKA KUTUSUNU BÖYLE ÇALDI - Son Dakika

Bağcılar'da çiğköfte dükkanında, yapımına devam eden cami inşaatına bağış toplamak üzere tezgaha konulan sadaka kutusu, müşteri gibi gelen kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Bağcılar, Güneşli Mahallesi'nde geçtiğimiz Salı günü öğlen saatlerinde meydana geldi. Çiğköfte dükkanı olan Cüneyt Karataş , mahallesinde yapımına devam eden cami inşaatına destek amacıyla iş yerinin tezgahına sadaka kutusu koydu. İş yerine müşteri gibi gelen bir kişi önce çiğköfte dürüm almak istediğini söyledi. İş yeri sahibinin kız kardeşi verilen siparişi hazırlarken, şüpheli tezgahta bulunan sadaka kutusunu elinde taşıdığı ceketinin altına koydu. Siparişi kendisine verilince de dürümün parasını vererek ayrıldı. Bir süre sonra tezgahtaki sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi Karataş, önce güvenlik kamera görüntülerini izledi. Görüntüleri izleyen Karataş, iş yerine müşteri gibi gelen bir kişinin sadaka kutusunu aldığını gördü. İş yerinde yaşanan hırsızlık olayını hemen polise haber veren Karataş, güvenlik kamera görüntülerini de polise teslim etti. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri iş yerinin tezgahında bulunan sadaka kutusunu çalan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Çiğköfteci dükkanında yaşanan hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iş yeri sahibinin babası ile kız kardeşi dükkanda çalıştığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin içeri müşteri gibi girdiği görülüyor. İçeri giren şüpheli, tezgahta bulunan sadaka kutusunu ilk çalma girişimi başarısız oluyor. Daha sonra tezgahta bulunan görevliye sipariş veriyor. Bir süre iş yeri sahibinin babası ile konuşan şüpheli, arada bir cep telefonu ile konuşuyor. Şüpheli arada bir dışarı çıkarak etrafı kollarken, cebinden çıkardığı parayla da dürümün ücretini ödüyor. İkinci denemesinde de sadaka kutusunu alamayan şüpheli üçüncü denemesinde hazırlanan çiğköfte dürümü alarak hızla uzaklaşıyor.

"GEREKEN SUÇUN VERİLMESİ LAZIM"İş yeri sahibinin babası Şevket Karataş, "Ben dükkanda mal diziyordum sırtım dönüktü. Kızımdan dürüm istedi, çocuğum da yaptı. Caminin sadaka kutusunu bir baktık ki çalıp gitmiş. Müşteri gibi miydi planlı mı geldi bilmiyorum. İkide bir telefon ile konuştu. Sadaka kutusunda yaklaşık 10 aydan beri toplanan yardım vardı. Millet yardımcı oluyor. Millet ile devlet cami yapmaya çalışıyor. Bu adam gelip caminin parasını çalmaya çalışıyor. Bence karşılıksız kalmaması lazım. Gereken suçun verilmesi lazım" dedi. Bu arada Şevket Karataş'ın avukat olan oğlu Mehmet Karataş ise yaşanan hırsızlığın 5 ile 10 yıl ile cezalandırılması gerektiğini söylerken, olayın takipçisi olacağını belirtti.

"HIRSIZ TAŞI SIKSA SUYUNU ÇIKARIR"İş yeri sahibi Cüneyt Karataş cami görevlisinden yeni bir sadaka kutusu aldığı sırada konuşarak, "Hırsız bizim dükkana girip sadaka kutusunu çalmıştı. Şikayetçi olduk kendisinden. Durumu cami imamımıza bildirdik, yeni bir sadaka kutusu aldık. İnşallah kısa zamanda inşaatı devam eden camimiz yapılır. Burada hırsıza şunu söylüyorum. Hırsız taşı sıksa suyunu çıkarır. Kimsenin parasına göz dikme. Helalinden kazan ve çalış. Engelli değilsin hasta değilsin sağlamsın. Bu yaptığın hiç iyi bir şey değil, insani bir davranış değil" dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.