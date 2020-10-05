Bağcılar'da cinayet - Son Dakika

Bağcılar'da, silahla yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Caddesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, İ.Ö'yü (31) silahla yaraladı.

Yaralı, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Bu arada, olayla ilgisi olmayan bir kişinin de bölgede kazara kolundan yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.