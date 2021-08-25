Bağcılar'da çocuğuna araç kullandıran baba hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika

Bağcılar'da 9 yaşındaki çocuğuna araç kullandıran baba hakkında "trafik güvenliğinin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli işlem yapılırken, 2 bin 698 lira da para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada, küçük çocuğun araç kullandığına ilişkin görüntülerin yer alması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bağcılar Güneşli Mahallesi İnönü Caddesi'nde seyir halindeki aracın sahibi A.K'nin, 9 yaşındaki oğluna araç kullandırdığının tespit edilmesi üzerine baba hakkında "trafik güvenliğinin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli işlem yapıldı.

A.K. hakkında ayrıca Denetleme Büro Amirliğince, "Karayolları Trafik Kanunu" kapsamında 2 bin 698 lira idari para cezası uygulandı.

Baba A.K'nin çok meraklı olduğu için oğluna arabayı kullandırdığını söylediği öğrenildi.