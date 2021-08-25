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Bağcılar'da çocuğunu direksiyon başına geçiren babaya 2 bin 698 lira para cezası - Son Dakika

Bağcılar'da çocuğunu direksiyon başına geçiren babaya 2 bin 698 lira para cezası

25.08.2021 16:56
Bağcılar'da çocuğunu direksiyon başına geçiren babaya 2 bin 698 lira para cezası, System.String[]

BAĞCILAR'da, 9 yaşındaki çocuğunu otomobilin direksiyonuna geçirerek, trafiği tehlikeye soktuğu kameralara yansıyan babaya 2 bin 698 lira para cezası kesildi.

BAĞCILAR'da, 9 yaşındaki çocuğunu otomobilin direksiyonuna geçirerek, trafiği tehlikeye soktuğu kameralara yansıyan babaya 2 bin 698 lira para cezası kesildi.

Olay, 25 Ağustos 2021 tarihinde Bağcılar'da meydana geldi. Güneşli İnönü Caddesi'nden Ateştuğla istikametine doğru ilerleyen 34 BHK 101 plakalı otomobili kullanan 9 yaşındaki A.K. adlı çocuk, trafikte tehlike saçtı. Çocuğun arabanın direksiyonunda olduğu anlar başka otomobilde bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde otomobilin ön yolcu koltuğunda çocuğun anne ve babasının da olduğu görülüyor.

Görüntüler üzerine harekete geçen polis, araç sahibi A.K.'yi gözaltına aldı. Oğlu A.K.'nin küçüklüğünden beri arabalara çok meraklı olduğunu belirten babaya 2 bin 698 lira para cezası kesildi. Hakkında adli işlem de başlatılan baba savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


İnönü Caddesi, Para Cezası, Bağcılar, Güneşli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da çocuğunu direksiyon başına geçiren babaya 2 bin 698 lira para cezası - Son Dakika


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