Bağcılar'da Çocuk Kütüphanesi açıldı - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi'nin bir bölümü Çocuk Kütüphanesi olarak hizmete sunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar, 57. Kütüphane Haftası kutlamaları kapsamında renkli bir açılışa sahne oldu. Üye sayısı bakımından İstanbul'da 3'üncü sırada yer alan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi'nin içerisinde kurulan Çocuk Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Törene katılan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Müftüsü Celal Büyük ve İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ, miniklerin eğlenceli sunumunu izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Çağrıcı, çocukların eğitimine özel bir önem verdiklerini belirterek, kütüphanenin hayırlı olmasını diledi. Çağırıcı, çocukların burada oynayarak, eğlenerek ve kitaplar okuyarak büyüyeceklerini, arkadaşlarıyla paylaşımda bulunup kendilerini en iyi şekilde yetiştireceklerini ifade etti.

Hem kitap okuma alışkanlığı kazanacaklar hem hayal güçlerini geliştirecekler

3-10 yaş grubuna hitap edecek kütüphanede etkinlik alanı, okuma salonu, drama, resim, müzik, boyama etkinlik alanları, masal anlatıcılığı etkinlik alanları, strateji-zeka oyun alanları, öğrencilerin görsel ve işitsel algılarının gelişmesine katkıda bulunacak alanlar yer alıyor.

Çocuklar, kütüphanede kitap okuma alışkanlığı kazanmanın yanında hayal güçleri ve becerilerini de geliştirecek. 3 bini aşkın eserin bulunduğu kütüphane, aynı anda 50 çocuğun hizmet alacağı bir kapasiteye sahip. Kütüphanede haftanın belirli günleri kitap okuma saati, ayraç çalışması ve velilere yönelik programlar da gerçekleştirilecek.

Öte yandan Bağcılar Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün salgın sürecinde sağlıkçıların özverili çalışmalarına dikkat çekmek amacıyla düzenlediği "İyi ki varsınız" adlı yarışmada başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi. İlçedeki tüm okullar arasında 3 kategoride düzenlenen yarışmada ilkokul öğrencileri resim, ortaokul öğrencileri şiir, lise öğrencileri ise kompozisyonlarıyla katılmışlardı.