Bağcılar'da çocuk kütüphanesi açılıyor - Son Dakika

Bağcılar'da çocuk kütüphanesi açılıyor

Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi'nin bir bölümü 3-10 yaş grubu çocukların hizmet alacağı çocuk kütüphanesine dönüştürüldü.

Bağcılar'da çocuk kütüphanesi açılıyor, System.String[]

Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi'nin bir bölümü 3-10 yaş grubu çocukların hizmet alacağı çocuk kütüphanesine dönüştürüldü. Yeni sezonda açılacak olan 50 kişi kapasiteli kütüphanede minikler, bir yandan okuma alışkanlığı kazanırken bir yandan da hayal güçlerini ve becerilerini geliştirecek.

İstanbul'da üye sayısı bakımından 3. sırada yer aldığı hatırlatılan Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi'nin bir bölümü çocuk kütüphanesine dönüştürüldü. 3-10 yaş grubuna hitap edecek kütüphanede etkinlik alanı, okuma salonu, yeteneklerine göre sanatsal eğitimler alabilecekleri drama, resim, müzik, boyama etkinlik alanları, masal anlatıcılığı etkinlik alanları, strateji-zeka oyun alanları, öğrencilerin görsel ve işitsel algılarının gelişmesine katkıda bulunacak alanlar yer alıyor. Çocuklar, kitap okuma alışkanlığı kazanmanın yanı sıra hayal güçleri ve becerilerini de geliştirme imkanı bulacak. Aynı anda 50 çocuğun hizmet alacağı kütüphanede, Anne ve babalar da kütüphanede zaman geçirebileceği aynı bir yer yapıldı.

"YETENEKLERİNİ KEŞFEDECEKLER"

Erken yaşta eğitiminin önemine vurgu yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Okumak hayatı anlamanın ilk adımıdır. Kütüphanemizde okumayı eğlenceli bir şekilde gerçekleştirecek ve yeteneklerini keşfedecekler. Bu eğitim yuvamızın okuma sevdalısı evlatlarımız için çok yararlı olacağına inanıyorum" dedi. Çocuk kütüphanesi Eylül ayında yeni eğitim öğretim döneminde açılış yapılacak.


Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da çocuk kütüphanesi açılıyor - Son Dakika

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