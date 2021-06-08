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Bağcılar'da çocuk tacizi! Mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika

Bağcılar'da çocuk tacizi! Mahalleli sokağa döküldü

08.06.2021 15:38

Bağcılar'da bir şahıs iki çocuğu evine davet ederek taciz etti. Olay görüntülerinin ortaya çıkmasıyla evden kaçan şahıs mahalleliden son anda kurtuldu. Şahsı evde bulamayan mahalle halkı evi yakma girişiminde bulundu. Polis, kalabalığı sakinleştirmek için uyarı ateşi açtı. Konuyla ilgili konuşan bir mahalleli, "15 yıldır tanıyorduk, böyle bir şey yapacağını hiç tahmin etmezdik" dedi.

Dün saat 15.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi 1051. Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre; yaşları 13 ile 15 olan iki çocuk ile yaşadığı eve gelen A.S., çocuklardan birine taciz girişiminde bulundu. Evde bulunan diğer çocuk ise o anları cep telefonu ile kaydetti.

EVİNİ YAKMAK İSTEDİLER

Daha sonra kaydedilen görüntülerin yayılması üzerine A.S., evden hızla uzaklaştı. Görüntüleri izleyen mahalle sakinleri ayaklanarak A.S'nin yaşadığı evin önünde toplandı. A.S.'yi evde bulamayan vatandaşlar, kaldığı eve zarar vererek yakmak istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli mahalleliyi sakinleştirmek istedi.

POLİS UYARI ATEŞİ AÇTI

Mahallelinin sakinleşmemesi üzerine polis, uyarı ateşi açtı. Polis ekiplerinin uyarısının ardından mahalle sakinleri dağıldı. Öfkeli mahalle sakinlerinin A.S.'nin evine zarar verdiği anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan iki çocuğu taciz ettiği iddia edilen A.S.'nin eşinden boşandığı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan A.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

"HEPİMİZİN ÇOLUĞU ÇOCUĞU VAR"

Mahallede yaşayan vatandaşlardan Kerim Şık, "Mahallemiz, birçok sıkıntıyı gördü ama böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmamıştı. Hepimizin çoluk çocuğu var. 13 ile 15 yaşları arasında, iki erkek çocuğu arabasıyla gezdirip, bir şeyler ikram edip evine götürmüş. Daha sonra bize gelen videolardan sonra mahalle olarak ayaklandık. Emniyetten ricamız, bizden önce bulsunlar. Mahallede görüp, selamlaşıyorduk. Ancak böyle bir şeyi konduramazdık. Bu olay yüzünden tüm dostluklarımızı, arkadaşlıklarımızı tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor" dedi.

"15 YILDIR TANIYORDUK"

Mahallede esnaflık yapan İsa Gücel, "Millet, evi yakacaktı. Polisler araya girdi. Hemen hemen 15 yıldır tanıyorduk, mahallenin çocuğuydu. Sürekli bizimle beraberdi. Mahallede herkes tanıyordu ama böyle bir namussuzluk yapacağını bilmiyorduk. Dün akşam burada kıyamet koptu. Onun yüzünden başkalarının canı yanacaktı. Çocuklarla beraber takılırdı" ifadelerini kullandı.

3 ÇOCUĞU VARMIŞ

A.S.'nin komşularından Ercan Demirkıran, "Mahalle bundan rahatsızdı. Eve giren çıkan belli değildi. Hep çocuklarla takılıyordu. Çocuklara sigara veriyordu. Eve kadın girip çıktığını da görüyorduk. 4-5 ay önce emniyete şikayet ettim. Polisler gelip baktı, bir şey bulamadılar galiba. Çocuğu taciz etmiş. Videoda her şey açık ve net görünüyor. Eşinden boşanmış, çok mütevazı bir ailesi varmış. 3 tane çocuğu olduğunu öğrendik. Yan komşumdu. Dışarıda görsen, gayet beyefendi bir hali vardı. Polisler evi boşalttı. Eşyalarını aldılar. Belediye ekipleri bugün evi temizleyecekmiş. Kalan eşyaları da çöpe atacaklar. O şahsın yakalanmasını ve gerekenin yapılmasının istiyoruz" diye konuştu.

Bağcılar'da çocuk tacizi! Mahalleli sokağa döküldü

Polis, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da çocuk tacizi! Mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika


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