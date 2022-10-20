Bağcılar'da çocuklar bahşiş için düğün konvoylarında hayatlarını riske attı

BAĞCILAR'da bahşiş almak isteyen çocuklar, gelin ve damadı taşıyan otomobilin önüne atlayınca hem kendileri hem de araç içindekiler için tehlike oluşmasına neden oldu.

Bağcılar Ateştuğla Mahallesi'nde gelin ve damadı taşıyan araçtan bahşiş almak için birbirleriyle yarışan çocuklar hem kendileri hem sürücüler için tehlikeye neden oldu. Bazı çocuklar hareket halindeki otomobilin kaputuna tutunarak, bahşiş almaya çalıştı. Çocukların bahşiş için araçlar arasındaki tehlikeye halleri, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.