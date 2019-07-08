Bağcılar'da çocuklar için havuz zamanı

Yaz tatilinin başlamasıyla Bağcılar'da hizmet veren kapalı yüzme havuzları doldu taştı. İlçede yaşayan her yaştan 3 bin 402 kişi, havuzlarda hem yüzme eğitim alıyor hem de bunaltıcı sıcak havalarda serinleme fırsatı buluyor.

Okulların tatil olmasıyla birlikte Bağcılar'daki havuzlarda yaz sezonu açıldı. Bağcılar Belediyesi'nin Barbaros, Kazım Karabekir, Kemalpaşa, Yüzyıl, Demirkapı, 15 Temmuz, Göztepe ve Yıldıztepe Mahallelerinde bulunan 8 kapalı yüzme havuzu ilçe sakinlerinin ikinci adresi haline geldi. Yoğun ilgi gören havuzlara okulların kapandığı günden bugüne kadar 3 bin 402 kişi başvuruda bulundu.

Yaz aylarında ferahlamak ve farklı bir atmosferde zaman geçirmek isteyen vatandaşlar hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden havuzlarda doyasıya zaman geçiriyor. Özellikle bir eğitim dönemi boyunca yorulan çocuklar, yorgunluklarını ve yılın stresini havuzlarda atıyor.

Geçen yıl 6 olan yüzme havuzu sayısı 8'e çıktı

Kayıt yaptıranlardan 6-14 yaşları arasındaki çocuklar havuzlardan saat 09.00 – 17.00 arasında yararlanıyor. Yüzme eğitimi alan çocuklar hem serinliyor hem de arkadaşlarıyla su oyunları oynayarak keyifli zamanlar geçiriyor.Saat 17.00 ile 23.00 arasında ise havuzlarda çocukların yerini yetişkinler alıyor.

Geçen yıl 6 olan yüzme havuzu sayısını bu sene 8'e çıkardıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Yaz tatilinde havuzlarımız çok talep görüyor. Havuzlarda hemşehrilerimizin sağlığına ve güvenliğine önem gösteriyoruz. İnşallah 22 mahallemizi de 22 havuza kavuşturacağız" dedi.