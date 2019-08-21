Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da çocuklar organik tarımla büyüyor
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Bağcılar'da çocuklar organik tarımla büyüyor

1 saat önce

Botanik bahçesinde kurulan sera ile Bağcılar'da yaşayan öğrenciler uygulamalık olarak organik tarımı tecrübe ediyor.

Bağcılar'da çocuklar organik tarımla büyüyor, System.String[]

Botanik bahçesinde kurulan sera ile Bağcılar'da yaşayan öğrenciler uygulamalık olarak organik tarımı tecrübe ediyor.

Bağcılar Belediyesi Fuat Sezgin Bilim Merkezi Botanik Bahçesi'nde kurulan serada eğitmenler aracılığıyla çocuklar, toprağa ekiminden büyümesine ve ürün vermesine kadar organik tarımın her anını yaşayarak öğreniyor.

Bağcılar Belediyesi tarafından başlatılan proje ile öğrenciler, domates, biber, patlıcan başta olmak üzere çeşitli bitkilerin geçirdiği tüm süreçleri de inceleme fırsatı buluyor.

220 metrekare alan üzerine kurulan serada çocuklara teorik olarak gösterilen dikim teknikleri, sulama, çapalama, gübreleme dersleri pratiğe dönüştürülüyor.

Ayrıca toprakla buluşan çocuklar, kirlenmeyi düşünmeden hem terapi görüyor hem de yararlı zaman geçiriyor.

Öğrencilerin organik tarıma olan ilgisinden memnun kaldıklarını ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Biz belediye olarak organik tarımı teşvik ediyoruz. Belki pek çoğumuz tarımla uğraşan ailelerin çocukları olarak dünyaya geldik ancak bizim çocuklarımız şehirde doğdu ve yedikleri sebzelerin nasıl yetiştiğini bilmiyor. Burada uygulamalı olarak bunu hem görüyor hem de öğreniyor. Çocukların oluşturduğu bu tablo gelecek konusunda bizi umutlandırıyor" diye konuştu.

Bağcılar Belediyesi, Fuat Sezgin, Bağcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:56 Kaynak: AA
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