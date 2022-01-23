Son dakika gündem: BAĞCILAR'DA ÇOCUKLARIN KAR KEYFİ - Son Dakika

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla devam ederken Bağcılar'da aileler ve çocuklar karın keyfini çıkarıyor.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle İstanbul beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla devam ediyor. Bağcılar'da çocuklar parklarda biriken karın tadını çıkarıyor. Kartopu oynayan çocuklara ailelerle birlikte kardan adam yaptı, doyasıya eğlendi.