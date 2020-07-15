Bağcılar'da çok sayıda işyerinde yangın - Son Dakika

BAĞCILAR'da gece saatlerinde 5 ayrı adreste çok sayıda işyerinde yangın çıktı. Yangınlar, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken 10 işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Bağcılar'da gece 02.00 sıralarında, Güneşli Mahallesi'nde bulunan Fevzi Çakmak Caddesi, Üsküp Caddesi, Kirazlı Caddesi ve Menderes Caddesi üzerinde 5 farklı adresteki işyerlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerlerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerlerine ulaşan itfaiye ekipleri, kısa sürede yangınları söndürürken bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangında 10 işyerinde maddi hasar meydana geldiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışma yaptığı sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

İşyeri yanan bir kişi, "Yangının neden çıktığına dair bir bilgimiz yok. Sebebi konusunda bir şey söylemediler. 500 metre ileride de bir yakımıza ait işyerinde yangın çıktı" dedi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.