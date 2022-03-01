Bağcılar'da çöken yol nedeniyle trafik aksadı - Son Dakika
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Bağcılar'da çöken yol nedeniyle trafik aksadı

01.03.2022 14:44

Bağcılar'da yolda meydana gelen çökme nedeniyle araç trafiğinde aksama yaşandı.

Bağcılar'da yolda meydana gelen çökme nedeniyle araç trafiğinde aksama yaşandı.

Mehmet Akif Bulvarı'nın bir bölümünde, asfalt zeminde henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde çökme meydana geldi.

Çökme nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Yoldaki çöken kısım güvenlik şeridiyle kapatıldı. Bölgede, araç trafiğinde aksama yaşandı.

Belediye ekiplerinin yol onarım çalışması sürüyor.

Bağcılar'da çöken yol nedeniyle trafik aksadı
Bağcılar'da çöken yol nedeniyle trafik aksadı
Bağcılar'da çöken yol nedeniyle trafik aksadı

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Bağcılar, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bağcılar'da çöken yol nedeniyle trafik aksadı - Son Dakika
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