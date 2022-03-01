Bağcılar'da çöken yol nedeniyle trafik aksadı - Son Dakika

Bağcılar'da yolda meydana gelen çökme nedeniyle araç trafiğinde aksama yaşandı.

Mehmet Akif Bulvarı'nın bir bölümünde, asfalt zeminde henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde çökme meydana geldi.

Çökme nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Yoldaki çöken kısım güvenlik şeridiyle kapatıldı. Bölgede, araç trafiğinde aksama yaşandı.

Belediye ekiplerinin yol onarım çalışması sürüyor.