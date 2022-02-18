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Bağcılar'da "Cumhuriyetin Yüzüncü Yılına Doğru Türkiye" paneli düzenlendi - Son Dakika

Bağcılar'da "Cumhuriyetin Yüzüncü Yılına Doğru Türkiye" paneli düzenlendi

18.02.2022 11:20
Bağcılar'da "Cumhuriyetin Yüzüncü Yılına Doğru Türkiye" paneli düzenlendi

İstanbul Bağcılar Belediyesi, "Cumhuriyetin Yüzüncü Yılına Doğru Türkiye" konulu panel düzenledi.

İstanbul Bağcılar Belediyesi, "Cumhuriyetin Yüzüncü Yılına Doğru Türkiye" konulu panel düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezinde düzenlenen panele Güvenlik Uzmanı Mete Yarar konuşmacı olarak katıldı.

Yarar, konuşmasında, 1948'de uçak yapan teknolojiye sahip Türkiye'nin, ilerleyen yıllarda nasıl durdurulduğunu ve engellendiğini anlattı.

Türkiye'de son 30 yılda bu konuda değişimler olduğunu, yerli ve milli savunmada gelişmeler yaşandığını aktaran Yarar, 1990'ların ortasında dünyanın en çok silah ithal eden 3'üncü ülkesi olan Türkiye'nin, şu anda savunma sanayisine yatırım yapmada 15'inci sırada olduğunu kaydetti.

Milli insansız hava araçlarına değinen Yarar, "Çok güzel bir teknolojimiz var. Dünyanın birçok yerinde ve şu anda Ukrayna'da konuşulanlardan bir tanesi de Türk SİHA'ları. Dünya onu konuşuyor." ifadelerini kullandı.

Davetlilerin sorularıyla katılım gösterdiği programın sonunda Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Yarar'a çiçek verdi.

Programa, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan ile AK Parti Bağcılar Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan da katıldı.

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Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Türkiye, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da 'Cumhuriyetin Yüzüncü Yılına Doğru Türkiye' paneli düzenlendi - Son Dakika


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