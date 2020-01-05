Bağcılar'da daha önce 2 kişinin öldüğü iş yerinde yine yangın çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağcılar'da daha önce 2 kişinin öldüğü iş yerinde yine yangın çıktı - Son Dakika

Bağcılar'da daha önce 2 kişinin öldüğü iş yerinde yine yangın çıktı

6 saat önce

BAĞCILAR'da 7 yıl önce 2 kişinin hayatını kaybettiği iş yerinde yine yangın çıktı.

Bağcılar'da daha önce 2 kişinin öldüğü iş yerinde yine yangın çıktı, System.String[]
BAĞCILAR'da 7 yıl önce 2 kişinin hayatını kaybettiği iş yerinde yine yangın çıktı. İtfaiye ekipleri  yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Bağcılar, Barbaros Mahallesi 173. Sokak'taki halı imalatı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden çıkan yoğun dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun dumanın tahliyesi için iş yerinin camlarını kırdı. Dumanın bir kısmının tahliye edilmesinin ardından iş yerine giren itfaiye ekipleri yangını söndürdü.Aynı iş yerinde daha önce de yangın çıkmıştı.  Geçmişte yatak ve baza imalatı yapan iş yerinde 26 Temmuz 2013'de çıkan yangında,  içeride mahsur kalan iki işçi hayatını kaybetmişti.


- İstanbul
173 Sokak, Bağcılar, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:37 Kaynak: DHA
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